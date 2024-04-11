Севший в поле под Новосибирском самолет Сочи – Омск не будут возвращать к полетам.

Севший в поле под Новосибирском самолет Сочи – Омск не будут возвращать к полетам.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что севший в поле под Новосибирском самолет Сочи – Омск не будут возвращать к полетам. Об этом рассказала пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

– Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus, – отметила Гасникова, сообщают «Известия».

В компании рассматривали различные варианты дальнейшей судьбы лайнера. Взлететь самолет не сможет из-за низкой плотности грунта, а строить для него взлетную полосу слишком дорого. На аренду поля вокруг воздушного судна уже потратили 1,2 млн рублей. Еще более чем в 9 млн обошлись его охрана и содержание.