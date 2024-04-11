Работы по восстановлению ливневой канализации уже ведутся.

Работы по восстановлению ливневой канализации уже ведутся.

Весной в Омске затопило улицу Жуковского. В воде оказались часть домов и пешеходный переход между торговым центром «Радуга» и многоквартирными домами № 31 и 31/3.

– У нас во время таяния снега постоянно скапливалась вода на нашей улице. Перейти через дорогу к рынку было невозможно. Мы звонили в округ, приезжали машины с бочками, откачивали воду, но ситуация повторялась. Затапливает очень сильно пешеходник, и мамочкам с колясками, пенсионерам очень сложно перейти к школам, садику, остановке – здесь все расположено компактно, и переход востребован, – рассказала представитель КТОС «Радуга» Лариса Кузьмина.

Оказалось, что подтопление произошло из-за неисправной ливневки. Ситуацию усугубляло и то, что уровень улицы ниже прилегающих территорий многоквартирных домов. В настоящее время администрация Ленинского округа и управление дорожного хозяйства и благоустройства начали восстановление ливневки.

– Здесь есть коллектор, соответственно, составлен был перечень мероприятий, который необходимо было сделать для нормализации работы ливневой канализации и недопущения подтопления территории. Сейчас мы эти работы начали, ведется очистка лотковой ливневой канализации. Привлекли технику социальных партнеров. В течение лета планируем весь спектр работы выполнить для того, чтобы в весенний период не допускать здесь подтоплений, – отметил и.о. главы администрации Ленинского административного округа Алексей Потапов.