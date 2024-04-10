Их будут профессионально прочищать с помощью новой гидродинамической машины.
Первый вице-мэр, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин дал интервью Центру управления регионом. Чиновник рассказал, как проходит паводок в Омске.
– Не секрет, что часть ливневой канализации заилена, некоторые участки заросли корнями деревьев. Их необходимо механически прочищать. Управление дорожного хозяйства и благоустройства приобрело новую гидродинамическую машину, которая будет такие участки профессионально чистить, – рассказал Фомин.
Отметим, что чаще всего омичи жалуются на подтопления улиц Ватутина, Рокоссовского, Жуковского, Малиновского, Моторная, Товстухо, Туполева, Энтузиастов, 22 Апреля, Дмитриева, проспекта Мира, 21-й Амурской, Коммунальной, 70 лет Октября.