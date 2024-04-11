Планируется, что услугой можно будет воспользоваться уже в июле.

Планируется, что услугой можно будет воспользоваться уже в июле.

К концу полугодия на омском железнодорожном вокзале появятся капсулы для сна. Как сообщили в РЖД, пассажиры смогут арендовать их на час и более. В стоимость (которую пока не озвучивают), включен комплект одноразового постельного белья. В капсуле также есть USB-розетка, шумоизоляционные жалюзи и отделение для хранения багажа.

Капсулы также появятся на Курском вокзале в Москве и на вокзалах в Челябинске и Красноярске. Пока такая услуга доступна на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы, на вокзалах Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.

С момента установки капсулами для сна на вокзалах России воспользовались более 29 тыс. человек.