Участниками грандиозного мероприятия станут около 1100 работодателей Омской области.
В Омске пройдет областной этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». К участию в мероприятии, которое состоится 12 апреля в Конгресс-холле и поможет молодежи познакомиться с профессиями, востребованными в регионе, привлечено беспрецедентное число работодателей – 1100, сообщили в пресс-службе областного Минтруда. Предприятия представят омским соискателям 11 000 вакансий. Это отличная возможность узнать больше о различных карьерных путях и подготовиться к будущим трудовым вызовам. Одной из интересных активностей, которая будет доступна на ярмарке трудоустройства, является диалоговая площадка «100 вопросов о карьере!». Здесь молодые люди смогут задать вопросы и получить исчерпывающую информацию о различных профессиях. Игротека «Карьерный квартет» предложит увлекательную игру, которая поможет лучше понять, какие навыки и знания требуются для успешной карьеры. Консультационная площадка «Открой свои ресурсы» будет ценным инструментом для молодых людей, которые ищут свое призвание. Здесь они смогут получить рекомендации и поддержку от профессионалов, которые помогут им определиться с выбором профессии. Профпробы «Твой регион. Твоя карьера. Твое будущее» позволят школьникам посетить ведущие предприятия региона и познакомиться с условиями труда, технологическими процессами и спецификой производства. Это отличная возможность для них увидеть, как работает реальный бизнес и какие возможности открываются для них в будущем. Для студентов будут проводиться мастер-классы, направленные на трудоустройство и развитие профессиональной карьеры. Они научатся составлять эффективное резюме, узнают, как отвечать на сложные вопросы работодателей и спланируют свой индивидуальный профессиональный путь. Областной этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» будет проводиться в Конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2) с 10:00 до 15:00. Это отличная возможность для всех жителей Омска посетить ярмарку и узнать больше о своих карьерных перспективах. Омичей призывают не упустить возможность посетить это уникальное мероприятие и расширить свои горизонты в области профессионального развития, а также быть готовыми к новым вызовам и открыты для новых возможностей, которые ожидают в будущем.