Жители Русско-Полянского района сами собирают и фасуют травяной чай для военных.

Жители Русско-Полянского района сами собирают и фасуют травяной чай для военных.

В Русско-Полянском районе жители активно поддерживают бойцов СВО, собирая наборы травяного чая. Эта инициатива организована добровольческим объединением пенсионеров под названием «Подвижное долголетие», которое является частью проекта музея истории целины Русско-Полянского района. В рамках этого проекта пожилые волонтеры, работники музея и сотрудники комплексного центра собираются вместе, чтобы помочь бойцам СВО. Они не только собирают экспонаты, архивные документы и фотографии для музея, но и активно участвуют в сборе теплых вещей для бойцов. Мастерская, созданная на базе музея, стала местом, где пенсионеры вяжут вещи, а также собирают посылки со сладостями, предметами личной гигиены и другими необходимыми вещами для фронта. Недавно волонтеры отряда «Земляки – сила» и группы «Подвижное долголетие» начали собирать и фасовать травяной чай для военных. Сырье для чая приносят неравнодушные жители района, которые сами сушат и колдуют над каждым рецептом. Этот чай создается не в промышленных масштабах, а с любовью и заботой, чтобы подарить бойцам неповторимый вкус и уют. Особенностью этих ароматных наборов травяного чая является то, что к их созданию присоединились не только пенсионеры, но и сотрудники русскополянского комплексного центра. Они также готовят ингредиенты для витаминных, травяных и фруктово-ягодных чаев. Вместе они стремятся поддержать солдат и внести свой вклад в благотворительную акцию.

– Наш коллектив никогда не остается в стороне от помощи фронту. В этот раз мы также хотим поддержать наших солдат и внести свою частичку тепла при изготовлении вкусного и полезного напитка. Главное – тепло рук, сердечность и желание согреть ребят своей душевностью в любую непогоду, – подчеркнула руководитель комплексного центра Русско-Полянского района Марина Шевченко.

В региональном Минтруде отметили, что витаминный чай, сделанный жителями района в импровизированном цехе, уже в скором времени отправится «за ленточку» в составе гуманитарного конвоя.