По словам Сергея Шелеста, реконструкцию дороги начнут уже в этом месяце. Сейчас идут подготовительные работы.

По словам Сергея Шелеста, реконструкцию дороги начнут уже в этом месяце. Сейчас идут подготовительные работы.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, когда в городе начнут реконструкцию дороги 10 лет Октября – Сыропятский тракт. Сделал он это на своей прямой линии, которая состоялась вчера, 11 апреля.

Так, по словам Шелеста, контракт уже заключили с ООО «СибРос». Сейчас идут подготовительные работы, а ремонт трассы начнут уже в этом месяце. На эти цели выделили более 1 млрд рублей.

Отметим, что дорогу планируют расширить, а вдоль нее установить освещение, тротуары и велосипедные дорожки.