Повторный пуск омской ракеты состоится сегодня в 15:00 по омскому времени.

Повторный пуск омской ракеты состоится сегодня в 15:00 по омскому времени.

На космодроме Восточный государственная комиссия допустила к пуску омскую ракету «Ангара-А5». Ее старт запланирован сегодня, 11 апреля, в 15:00 по омскому времени (12:00 по московскому). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Напомним, запуск ракеты отменяли уже два раза. Первый раз она должна была полететь 9 апреля. Однако из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя ее пуск отменили. Вчера, 10 апреля, запуск не состоялся по той же причине.