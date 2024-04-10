Омск-Информ
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·Промышленность

Причины отмены пуска пока не называются.
На космодроме Восточный вновь отменили запуск омской ракеты-носителя «Ангара-А5». Причины отмены пуска пока не называются.
– Выдана команда: «Отбой пуска», – сказал комментатор пуска на стартовой площадке.
Напомним, первый пуск «Ангары-А5» должен был состояться вчера. Его отменили за две минуты до старта из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя.
1893
·Промышленность

Причины отмены пуска пока не называются.
На космодроме Восточный вновь отменили запуск омской ракеты-носителя «Ангара-А5». Причины отмены пуска пока не называются.
– Выдана команда: «Отбой пуска», – сказал комментатор пуска на стартовой площадке.
Напомним, первый пуск «Ангары-А5» должен был состояться вчера. Его отменили за две минуты до старта из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя.
1893