Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Промышленность

Старт ракеты был остановлен за две минуты до пуска. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.
Сегодня на космодроме Восточный должен был состояться пуск омской ракеты-носителя «Ангара-А5». Однако он так и не состоялся.
– За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, – рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По словам руководителя Роскосмоса, повторный запуск ракеты назначен на завтра, 10 апреля.
·Промышленность

Старт ракеты был остановлен за две минуты до пуска. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.
Сегодня на космодроме Восточный должен был состояться пуск омской ракеты-носителя «Ангара-А5». Однако он так и не состоялся.
– За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, – рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По словам руководителя Роскосмоса, повторный запуск ракеты назначен на завтра, 10 апреля.