Омск-Информ
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·Промышленность

В Роскосмосе назвали ориентировочные сроки запуска ракеты с космодрома Восточный – первая декада апреля. 

В космическом центре «Восточный» завершилась сборка головной части ракеты «Ангара-А5». В монтажно-испытательном комплексе специалисты Роскосмоса уже закончили кантование сборки, подвели створки головного обтекателя и выполнили их накатку на разгонный блок и полезную нагрузку. 

Проведена отстыковка от стенда сборки, космическая головная часть переложена на транспортировочную телегу. Далее по графику – отправка в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для дальнейшей сборки с третьей ступенью ракеты и собранным «пакетом», – говорится в телеграм-канале Роскосмоса. 

Запуск ракеты «Ангара-А5», произведенной на омском заводе «Полет», по сообщению госкорпорации, намечен на первую декаду апреля. 

·Промышленность

В Роскосмосе назвали ориентировочные сроки запуска ракеты с космодрома Восточный – первая декада апреля. 

В космическом центре «Восточный» завершилась сборка головной части ракеты «Ангара-А5». В монтажно-испытательном комплексе специалисты Роскосмоса уже закончили кантование сборки, подвели створки головного обтекателя и выполнили их накатку на разгонный блок и полезную нагрузку. 

Проведена отстыковка от стенда сборки, космическая головная часть переложена на транспортировочную телегу. Далее по графику – отправка в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя для дальнейшей сборки с третьей ступенью ракеты и собранным «пакетом», – говорится в телеграм-канале Роскосмоса. 

Запуск ракеты «Ангара-А5», произведенной на омском заводе «Полет», по сообщению госкорпорации, намечен на первую декаду апреля. 