С подрядчиком обновления омского ПО «Полет» разорвали контракт на 7 млрд

Московский подрядчик сорвал сроки модернизации цехов для производства «Ангары» и должен вернуть миллиардные авансы.

ГКНПЦ имени М. В. Хруничева в одностороннем порядке расторг договор с московской компанией «РСТ-Генподряд», которая занималась техническим перевооружением трех корпусов омского ПО «Полет». Эти производственные корпуса – ключевые мощности для серийного выпуска ракет-носителей «Ангара-А5», сообщает РБК Омск.

Контракт стоимостью 5,8 млрд рублей был заключен еще в 2022 году. В ноябре 2024 года стороны подписали допсоглашение, продлив сроки до конца 2026 года и увеличив сумму до 7 млрд рублей из-за подорожания стройматериалов. Однако, по заявлению директора ПО «Полет» Антона Жарикова, подрядчик фактически не вел работы. К февралю 2026 года было выполнено лишь 0,7 % от общего объема (на сумму 48,9 млн рублей). Заказчик неоднократно фиксировал нехватку рабочих на объекте и критически низкие темпы строительства.

Теперь космический центр требует от «РСТ-Генподряд» освободить стройплощадку и вернуть 4,8 млрд рублей неотработанного аванса и 2,95 млрд рублей в качестве процентов за пользование коммерческим кредитом.

Отметим, что налоговая служба уже заблокировала счета компании из-за долга в 502 млн рублей, а 3 марта 2026 года в суд поступил иск о признании ООО «РСТ-Генподряд» банкротом. За последний год выручка компании упала вдвое, а чистая прибыль сократилась до 20 млн рублей. Модернизация омского завода, необходимая для космической отрасли страны, теперь ждет назначения нового исполнителя.