Омск-Информ
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·Общество

Запуск ракеты будет происходить с космодрома Восточный.
Первый запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5», произведенной на омском заводе «Полет», состоится завтра, 9 апреля, около 12:00 по московскому времени, сообщает ТАСС. Запуск ракеты будет происходить с космодрома Восточный.
Напомним, что запуск «Ангары» даст старт летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» для будущей эксплуатации тяжелых ракетных комплексов. Ранее в Роскосмосе заявляли, что «Ангара-А5» должна заменить ракету-носитель «Протон-М», поскольку является более экологичной.
·Общество

Запуск ракеты будет происходить с космодрома Восточный.
Первый запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5», произведенной на омском заводе «Полет», состоится завтра, 9 апреля, около 12:00 по московскому времени, сообщает ТАСС. Запуск ракеты будет происходить с космодрома Восточный.
Напомним, что запуск «Ангары» даст старт летно-конструкторским испытаниям космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» для будущей эксплуатации тяжелых ракетных комплексов. Ранее в Роскосмосе заявляли, что «Ангара-А5» должна заменить ракету-носитель «Протон-М», поскольку является более экологичной.