Стали известны даты, в которые может состояться первый в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Стали известны даты, в которые может состояться первый в истории пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

Ракету «Ангара-А5», произведенную на омском заводе «Полет», впервые запустят с космодрома Восточный в период с 6 по 10 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

С Восточного пока запускали только 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Для пусков «Ангары» инфраструктуру там готовят с 2018 года. Легкую и тяжелую «Ангару» запускали пока только с космодрома Плесецк.

В середине февраля сообщалось, что «Ангару-А5» готовят к запуску с Восточного. На тот момент уже завершили сборку «пакета» ракеты-носителя.