Омск-Информ
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·Промышленность

Специалисты уже завершили сборку «пакета» ракеты-носителя «Ангара-А5».
На космодроме Восточный завершилась сборка «пакета» ракеты-носителя «Ангара-А5», которая была произведена на омском заводе «Полет». Работы проходили в монтажно-испытательном корпусе. Сотрудники космодрома произвели стыковку четырех боковых блоков первой ступени к центральному блоку второй ступени «Ангары».
– Сборка «пакета» выполнена на стенде револьверного типа, который в октябре 2023 года использовался для сборки электрозаправочного макета «Ангара-НЖ», – рассказали в Роскосмосе.
В ближайшее время будут проведены работы по стыковке собранного «пакета» и третьей ступени. 
·Промышленность

Специалисты уже завершили сборку «пакета» ракеты-носителя «Ангара-А5».
На космодроме Восточный завершилась сборка «пакета» ракеты-носителя «Ангара-А5», которая была произведена на омском заводе «Полет». Работы проходили в монтажно-испытательном корпусе. Сотрудники космодрома произвели стыковку четырех боковых блоков первой ступени к центральному блоку второй ступени «Ангары».
– Сборка «пакета» выполнена на стенде револьверного типа, который в октябре 2023 года использовался для сборки электрозаправочного макета «Ангара-НЖ», – рассказали в Роскосмосе.
В ближайшее время будут проведены работы по стыковке собранного «пакета» и третьей ступени. 