По их словам, в проекте есть исторические неточности. После этого документ отправили на доработку.

По их словам, в проекте есть исторические неточности. После этого документ отправили на доработку.

Омичам показали, как может выглядеть «Омская крепость» после ее реконструкции. На территории хотят сделать исторический парк и музей под открытым небом. Кроме того, планируется воссоздать насыпной крепостной вал с прогулочной зоной, а в историческом здании казармы 1921 года сделать галерею, кафе, выставочный зал, зону для технических служб, конференц-зал и ремесленную мастерскую.

Однако, как сообщает Telegram-канал «Омск путеводитель», проект раскритиковали краеведы. Они нашли в нем исторические неточности. Архитекторы предпочли сохранить привычные пешеходные связи и выход к Иртышу, пустив сквозь вал тоннель. По мнению историков, такое решение некорректно. После этого проект отправили на доработку.

Отметим, что реконструкция «Омской крепости» запланирована на 2026–2027 годы.