За год их количество выросло до 278 человек. В позапрошлом году число было намного меньше.

За год их количество выросло до 278 человек. В позапрошлом году число было намного меньше.

За прошлый год в Омской области отпуск по уходу за детьми оформили 278 мужчин. Это на 152 человека больше, чем в 2022 году.

– У нас ипотека. У жены с карьерой полный порядок, у меня – так себе. На семейном совете посчитали, что, если она не выйдет на работу, наше финансовое положение может пошатнуться. Поэтому за воспитание сына, пока он не пойдет в ясли, взялся я. Конечно, испытание не для слабонервных. Но сейчас я даже рад, – приводит слова одного из омских пап «Российская газета».

Отметим, что с 1 февраля в регионе минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составляет 10 711 рублей, а максимальный – 49 123 рубля.