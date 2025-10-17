В Омской области в декрете сидят больше тысячи мужчин

Они получают выплаты от государства, а женщины работают вместо них.

По данным Социального фонда РФ, в этом году в Омской области отпуск по уходу за детьми оформили 13 417 работающих родителей. Причем в декрет ушли 1190 мужчин. Они получают пособия вместо матерей.

Согласно законодательству, время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года засчитывается в рабочий стаж. Формируются и пенсионные коэффициенты:

1,8 коэффициента при уходе за первым ребенком;

3,6 коэффициента при уходе за вторым;

5,4 коэффициента при уходе за третьим или четвертым.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка за два года. Однако он не может быть меньше 11 619,4 рубля и больше 68 995,48 рубля в месяц. Получать пособие можно и при досрочном выходе на работу и при неполном рабочем дне.

Чтобы оформить отпуск по уходу за ребенком, нужно подать заявление работодателю, далее он направит информацию в Социальный фонд.

Отметим, что в августе прошлого года отцов в декрете насчитали всего 379.