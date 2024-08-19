Максимальная сумма выплат достигает 49 тыс. рублей. Всего в регионе 379 таких получателей.

В Омской области 379 отцов получат пособие по уходу за детьми. Напомним, что выплаты может получить родитель, опекун или близкий родственник, ухаживающий за младенцем, возраст которого не превышает полутора лет.

Для того чтобы оформить отпуск по уходу, следует подать заявление работодателю. А руководитель направит необходимую информацию в Отделение Социального фонда России по Омской области.

Отметим, что в 2024 году вступил в силу закон, согласно которому родители не теряют право на пособие по уходу за ребенком в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Эта норма действует также при трудоустройстве на неполный рабочий день или при дистанционном формате. Помимо этого пособие сохраняется у родителей, которые в период отпуска по уходу за ребенком будут трудиться у другого работодателя.

Размер выплаты по уходу за ребенком составляет 40 % от среднего заработка за два предшествующих календарных года работника-родителя. Он не может быть ниже минимального размера, установленного Федеральным законом.

В Омской области с 1 февраля 2024 года минимальный размер данной выплаты составляет 10,611 тыс. рублей, максимальный – 49,123 тыс. рубелй в месяц. По закону время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитывается в стаж.

– В 2024 году Отделение Социального фонда России по Омской области направило 772,6 миллиона рублей на выплату ежемесячного пособия 12 569 работающим родителям, которые оформили оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет, – уточнили в омском отделении СФР.

Если отпуск меньше или больше года, то стаж и пенсионные коэффициенты определяются из фактической продолжительности отпуска.