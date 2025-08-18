Однако материальную помощь получат не все, а только некоторые освобожденные.

Вчера, 17 августа, вступил в силу приказ Минюста России о пособии беременным женщинам, матерям и несовершеннолетним при освобождении из колонии. Им будут выплачивать по 850 рублей.

Как сообщает « Парламентская газета », цель этого пособия – не допустить, чтобы бывшие осужденные вернулись на преступный путь. Выплата поможет людям вернуться к нормальной жизни.

Отметим, что с 2024 года освободившимся осужденным также помогают с жильем, поиском работы, оформлением пособий. При этом осужденные могут отказаться от помощи, если захотят.

При освобождении из мест лишения свободы человеку должны обеспечить бесплатный проезд к месту жительства, а также выдать продукты или деньги на время дороги. Если у освобожденного нет одежды по сезону, ее также выдадут.