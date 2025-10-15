Омичам решили поменять график получения пенсий и пособий

Из-за праздничных дней в ноябре изменятся сроки выплат по линии Социального фонда РФ.

Omskinform.ru

В ноябре в Омской области будет частично скорректирован график перечисления пенсий и некоторых видов пособий. Пенсию и большинство «детских» выплат жители региона получат раньше, уже 1 ноября. Перенос связан с тем, что 3 ноября – привычный день выплат – выпадает на выходной день.

Также на первый день ноября перенесли выплату единого пособия – это ежемесячная выплата для семей с детьми и беременных женщин, выплат на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единого пособия беременным.

После праздников будет начислено ежемесячное пособие из маткапитала – это будет 5 ноября, выплату на детей до полутора лет работающие родители получат 7 ноября.