Под колеса легковушек попали 13-летняя девочка, 25-летняя девушка и 65-летняя женщина. Всем им потребовалась помощь медиков.

Под колеса легковушек попали 13-летняя девочка, 25-летняя девушка и 65-летняя женщина. Всем им потребовалась помощь медиков.

Сегодня, 10 апреля, ранним утром в Советском округе Омска произошло сразу три ДТП, где пострадали пешеходы.

Первая авария случилась в 7 часов 40 минут возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр Первомайский» на проспекте Менделеева. 30-летний водитель «Тойота Марк 2» сбил 13-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Второе ДТП произошло в 7 часов 50 минут на улице Березовой. 35-летний водитель автомобиля «Шкода Карок» сбил 25-летнюю омичку. Девушка переходила дорогу в неположенном месте.

О третьем происшествии стало известно около 9 часов. На этот раз под колеса автомобиля ВАЗ-210740 попала 65-летняя женщина. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на улице 22 Апреля на разрешающий сигнал светофора. За рулем легковушки находился 65-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, всем пешеходам потребовалась помощь медиков.