Омск-Информ
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·Общество

Организация утверждала, что является лидером в области займов.
Омское УФАС обнаружило нарушение в рекламе МКК «Партнер Инвест». Компания запустила видеоролик, в котором звучала фраза «Первый лидер займов под залог авто «Партнер Инвест»…». В самом ролике указывалось, что такие выводы были сделаны из исследования 2022 года, которое проводило ООО «Лаборатория Бел». В работе утверждалось, что ООО МКК «Партнер Инвест» является лидером по известности в городах Новосибирске, Омске и Томске.
– Комиссия антимонопольного органа усомнилась в точности и достоверности результатов этого исследования. При этом отчет не содержал сведений и выводов о том, что ООО МКК «Партнер Инвест» является лидером займов под залог, – рассказали в УФАС.
Реклама была признана ненадлежащей. Она могла ввести в заблуждение потребителей. 
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·Общество

Организация утверждала, что является лидером в области займов.
Омское УФАС обнаружило нарушение в рекламе МКК «Партнер Инвест». Компания запустила видеоролик, в котором звучала фраза «Первый лидер займов под залог авто «Партнер Инвест»…». В самом ролике указывалось, что такие выводы были сделаны из исследования 2022 года, которое проводило ООО «Лаборатория Бел». В работе утверждалось, что ООО МКК «Партнер Инвест» является лидером по известности в городах Новосибирске, Омске и Томске.
– Комиссия антимонопольного органа усомнилась в точности и достоверности результатов этого исследования. При этом отчет не содержал сведений и выводов о том, что ООО МКК «Партнер Инвест» является лидером займов под залог, – рассказали в УФАС.
Реклама была признана ненадлежащей. Она могла ввести в заблуждение потребителей. 
1099