После проведенного телемоста специалисты из Омской области и города Стаханова решили наладить сотрудничество и даже создать коллективный чат.

После проведенного телемоста специалисты из Омской области и города Стаханова решили наладить сотрудничество и даже создать коллективный чат.

Седельниковский комплексный центр провел онлайн-встречу с представителями социальных служб города Стаханова, в ходе которой коллеги обменялись ценным опытом работы.

Омскую область представляли руководитель комплексного центра Татьяна Корнеева, ее заместитель Надежда Разумова и заведующая отделением социальной реабилитации инвалидов Татьяна Спиридович. Они поделились с коллегами из Стаханова методологическими рекомендациями по работе с детьми с ограниченными возможностями.

– Несмотря на значительное расстояние, мы смогли наладить связь, обменяться опытом и наметить направления для дальнейшего взаимодействия. Сотрудничество между нашими специалистами будет осуществляться на постоянной основе. Мы окажем консультации по различным направлениям, включая физическую и социальную реабилитацию, лечебную физкультуру и детскую психологию, – подчеркнула Надежда Разумова.

В ходе онлайн-встречи было также решено создать корпоративный чат в Telegram для оперативного общения и организации совместных мероприятий. Отметим, что в рамках фестиваля инклюзивного творчества «Искорки надежды» воспитанники стахановского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» представили свои работы в номинациях «Эстрадный танец» и «Художественное слово». Кураторами ребят стали специалисты Седельниковского комплексного центра.