Омск-Информ
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·Общество

Главу Следственного комитета РФ насторожило то обстоятельство, что жители села Новоуйка вынуждены были переправлять гроб с телом ветерана ВОВ в селе Новоуйка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей села Новоуйка Седельниковского района Омской области.

Большой общественный резонанс вызвала история, что из-за отсутствия постоянного моста сельчане вынуждены были переправлять по реке гроб с телом  ветерана Великой Отечественной войны. Многочисленные обращения в сельскую администрацию результатов не давали.

Местные власти обещали спроектировать сооружение в 2025 году.

·Общество

Главу Следственного комитета РФ насторожило то обстоятельство, что жители села Новоуйка вынуждены были переправлять гроб с телом ветерана ВОВ в селе Новоуйка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей села Новоуйка Седельниковского района Омской области.

Большой общественный резонанс вызвала история, что из-за отсутствия постоянного моста сельчане вынуждены были переправлять по реке гроб с телом  ветерана Великой Отечественной войны. Многочисленные обращения в сельскую администрацию результатов не давали.

Местные власти обещали спроектировать сооружение в 2025 году.