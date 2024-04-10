За годы проведения конкурса более сотни омских инициатив воплотились в жизнь при содействии нефтезавода.

За годы проведения конкурса более сотни омских инициатив воплотились в жизнь при содействии нефтезавода.

В Омске прошла торжественная церемония награждения победителей грантового конкурса «Родные города» от Омского нефтеперерабатывающего завода. Победители получили финансовую поддержку от ОНПЗ на реализацию своих социальных проектов.

Инициативы лауреатов охватывают различные сферы жизни региона – от развития детского спорта до сохранения культурно-исторического наследия. Всего в этом году предприятие наградило 12 лучших проектов грантами на сумму до 1 млн рублей каждый. Финалисты представили разнообразные идеи: создание музейной экспозиции об омских династиях, организация концерта классической музыки, знакомство школьников с работой госпиталя в годы Великой Отечественной войны посредством диорамы и другие.

– Омский НПЗ помогает в реализации самых ярких инициатив и конкурентоспособных проектов, направленных на улучшение жизни в регионе. Чтобы развить потенциал талантливых омичей, финансовой помощи недостаточно. Наше предприятие выступает как полноценный партнер, обеспечивая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку. Некоторые грантовые проекты впоследствии становятся частью программы социальных инвестиций «Родные города», которую в Омской области реализует ОНПЗ, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Грантовый конкурс «Родные города» проводится компанией «Газпром нефть» с 2013 года. За это время более сотни омских инициатив воплотились в жизнь при содействии ОНПЗ. Некоторые из них впоследствии получили независимое развитие, например, студенческое бюро экскурсий по литературным местам Омска и творческое объединение по созданию настольных игр о крае.