Две авиакомпании уже начали свои полеты по этому направлению. Почти все авиаперевозчики будут работать до октября.

Две авиакомпании уже начали свои полеты по этому направлению. Почти все авиперевозчики будут работать до октября.

Омский аэропорт подготовил для местных жителей подсказку с датами начала и окончания полетов из Омска в Сочи. Всего, как заявили в пресс-службе воздушной гавани, в весенне-летний период по этому направлению летают 7 авиакомпаний.

Так, авиакомпания «Якутия» начнет свои полеты из Омска в Сочи 5 июня, а закончит 25 сентября. Авиакомпании «Икар» и «СмартАвиа» осуществляют рейсы уже с 1 апреля, продолжатся они до 7 и 26 октября. Авиакомпания «Северный ветер» работает с 6 апреля. Рейсы из Омска в Сочи она намерена закончить 26 октября. С 23 мая по этому направлению начнут летать самолеты авиакомпании «Норд Стар». Полеты закончатся 20 сентября. Авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» будут осуществлять рейсы с 1 и 2 июня до 13 и 1 октября.

Омичей предупредили, что в расписании могут быть изменения. В среднем стоимость билетов составит от 8 тыс. до 20 тыс. рублей.