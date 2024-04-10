Две авиакомпании уже начали свои полеты по этому направлению. Почти все авиперевозчики будут работать до октября.
Омский аэропорт подготовил для местных жителей подсказку с датами начала и окончания полетов из Омска в Сочи. Всего, как заявили в пресс-службе воздушной гавани, в весенне-летний период по этому направлению летают 7 авиакомпаний.
Так, авиакомпания «Якутия» начнет свои полеты из Омска в Сочи 5 июня, а закончит 25 сентября. Авиакомпании «Икар» и «СмартАвиа» осуществляют рейсы уже с 1 апреля, продолжатся они до 7 и 26 октября. Авиакомпания «Северный ветер» работает с 6 апреля. Рейсы из Омска в Сочи она намерена закончить 26 октября. С 23 мая по этому направлению начнут летать самолеты авиакомпании «Норд Стар». Полеты закончатся 20 сентября. Авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» будут осуществлять рейсы с 1 и 2 июня до 13 и 1 октября.
Омичей предупредили, что в расписании могут быть изменения. В среднем стоимость билетов составит от 8 тыс. до 20 тыс. рублей.