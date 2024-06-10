Опубликован рейтинг регулярности полетов авиакомпаний в мае.

Опубликован рейтинг регулярности полетов авиакомпаний в мае.

Омский аэропорт опубликовал рейтинг регулярности полетов авиакомпаний в мае текущего года. Сразу три авиаперевозчика в прошлом месяце выполнили рейсы без задержек – это «СмартАвиа», «Нордстар» и «Икар».

С показателем 97 % выполненных без задержек рейсов на 4-м месте расположилось «ЮВТаэро». Также менее 10 % рейсов задержали «Победа», «Сибирь», «Ямал», «Аэрофлот» и Qazaq Air.

Больше всего задержек совершили «Уральские авиалинии» (почти 50 %). На предпоследнем месте расположилась авиакомпания «Азур Эйр».