Билеты на полеты из Сочи в Омск вошли в топ-5 самых дорогих в стране

Исследование провели аналитики сервиса «Купибилет».

В исследовании сервиса «Купибилет», про которое пишет «Лента.ру», сообщается, где самые дорогие билеты на полеты летом 2026 года. Внутри страны стоимость полета из Сочи в Саратов стоит 271,8 тыс. рублей. Это своего рода рекорд.

В топ-5 вошли билеты Калининград – Москва за 264,9 тыс. рублей, Сочи – Омск за 236,5 тыс. рублей, Москва – Южно-Сахалинск за 225,8 тыс. рублей, Петропавловск- Камчатский – 225,6 тыс. рублей.

За границей самый дорогой билет – из Тенерифе во Франкфурт. Его стоимость составляет 827,3 тыс. рублей. На втором месте – направление Стамбул – Сан-Франциско. Рейс стоит 671,7 тыс. рублей. Из Шанхая в Санкт-Петербург можно долететь за 641,5 тыс. рублей.