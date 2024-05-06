Лидерами списка, кто не задержал ни одного рейса из Омска, оказались «Якутия» и «ЮВТаэро».

Лидерами списка, кто не задержал ни одного рейса из Омска, оказались «Якутия» и «ЮВТаэро».

Омский аэропорт представил рейтинг пунктуальности авиакомпаний в апреле текущего года. Лидерами списка оказались «Якутия» и «ЮВТаэро». Они не задержали ни одного рейса из Омска.

Далее расположились S7, «Аэрофлот», «Ред Вингс» и «Ямал», которые задержали от 3 до 10 % своих рейсов. До 20 % задержек полетов из города совершили «ЮТэйр», «Россия», «Нордстар», «Икар», «Россия» и Uzbekistan airways.

От 27 до 34 % рейсов задержали «Северный ветер», Qazaq Air, «Победа» и «СмартАвиа». Худшие показатели оказались у «Азимута» и «Уральских авиалиний», которые выполнили вовремя 55,6 % и 53,3 % своих рейсов соответственно.