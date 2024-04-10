Об этом рассказали в Госдуме. Изменения внесут в ГОСТ до конца года.

Об этом рассказали в Госдуме. Изменения внесут в ГОСТ до конца года.

Омичи больше не смогут ездить с автомобильными номерами без триколора. Теперь он станет обязательным. О таком нововведении рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, автором идеи стал один из его подписчиков.

– Вы, наверное, замечали, что на всех автомобильных номерах присутствует российский флаг. На ситуацию в контексте патриотического вектора развития страны обратил внимание мой подписчик, который предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага Российской Федерации на государственном регистрационном знаке транспортных средств, – отметил Хинштейн.

Запрос уже направили в ГУОБДД МВД России. Там заявили, что изменения внесут в ГОСТ до конца года.