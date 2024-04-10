Омск-Информ
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·Общество

Водопроводные сети в Оконешниковском районе оказались изношены на 65 %.
Прокуратура Оконешниковского района выявила нарушения при эксплуатации и ремонте сетей водоснабжения. Оказалось, что износ водопроводных сетей района составляет 65 %. Из-за этого в населенных пунктах регулярно происходят порывы.
– В период с 27 февраля по 4 марта текущего года водоснабжение жителям с. Куломзино оказывалось с перебоями. На время устранения аварии граждане были вынуждены пользоваться лишь одной водопроводной колонкой, – рассказали в областной прокуратуре.
Из-за отсутствия ремонта возникает угроза ЧС техногенного характера и нарушаются права местных жителей. Прокуратура внесла представление начальнику МУП «Коммунальник». Акт находится на рассмотрении.
2680
·Общество

Водопроводные сети в Оконешниковском районе оказались изношены на 65 %.
Прокуратура Оконешниковского района выявила нарушения при эксплуатации и ремонте сетей водоснабжения. Оказалось, что износ водопроводных сетей района составляет 65 %. Из-за этого в населенных пунктах регулярно происходят порывы.
– В период с 27 февраля по 4 марта текущего года водоснабжение жителям с. Куломзино оказывалось с перебоями. На время устранения аварии граждане были вынуждены пользоваться лишь одной водопроводной колонкой, – рассказали в областной прокуратуре.
Из-за отсутствия ремонта возникает угроза ЧС техногенного характера и нарушаются права местных жителей. Прокуратура внесла представление начальнику МУП «Коммунальник». Акт находится на рассмотрении.
2680