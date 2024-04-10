Торжественная встреча эшелона состоится на перроне железнодорожного вокзала 17 апреля в 13:00 часов.

Торжественная встреча эшелона состоится на перроне железнодорожного вокзала 17 апреля в 13:00 часов.

17 апреля в Омскую область прибудет тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». Торжественная встреча эшелона состоится на перроне железнодорожного вокзала в 13:00 часов. Поезд имеет 9 вагонов, каждый из которых посвящен военной тематике. Состав пробудет в Омске до 18:00.

В патриотической акции примут участие представители командования Омского гарнизона, регионального правительства, общественных организаций, юнармейцы, кадеты, школьники и ветераны вооруженных сил.

Также в это время пройдет награждение госнаградами военнослужащих за мужество, отвагу и самоотверженность, которые они проявили при исполнении воинского долга. На перроне организуют пункт отбора на военную службу по контракту. После этого творческие коллективы города проведут концертную программу.

Агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» стартовала 23 февраля на Киевском вокзале Москвы. Эшелон побывал уже в 26 городах страны.