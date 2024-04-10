Достижения опасных отметок в ближайшее время не ожидается.
За сутки уровень воды в Иртыше поднимается на 1–15 см, на реках Туй и Оша у села Кутырлы – по 5–57 см, на реке Ишим – на 20 см. Об этом рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. По ее словам, достижения опасных отметок в ближайшее время не ожидается.
– На территории Омской области весенние процессы входят в активную фазу. И они связаны не только со снеготаянием. На реках Омь у Калачинска наблюдаются «подвижки льда», на Оше у с. Кутырлы «вода течет поверх льда», на Оми, Таре и Ишиме «лед подняло». Полыньи наблюдаются на отдельных участках рек: Иртыш, Уй, Оша у с. Большие Кучки, Шиш, – отметила Криворучко.
Вскрытие рек в регионах в этом году прогнозируется на 3–7 дней раньше нормы. Напомним, ледоход на Иртыше в Омске прогнозируется 15 апреля, на юге области – 14 апреля, на севере – 16 апреля. Полный сход снежного покрова в регионе прогнозируется с 10 по 21 апреля, в Омске – 16 апреля.