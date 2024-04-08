Вскрытие реки на юге области ожидается 14 апреля, на севере – 16 апреля, а в Омске – 15 апреля.

Вскрытие реки на юге области ожидается 14 апреля, на севере – 16 апреля, а в Омске – 15 апреля.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, когда начнется ледоход на Иртыше. Так, вскрытие реки на юге области ожидается 14 апреля, на севере – 16 апреля, а в Омске – 15 апреля.

– Конечно, есть допуски в несколько дней, но пока мы спрогнозировали эти даты. По Иртышу максимальные уровни воды всех интересуют. На участке от Черлака до Омска уровень воды ожидается ниже нормы до полуметра, на севере – уровень выше нормы от 30 до 60 см, на притоках Иртыша – уровни выше нормы от метра до полутора. Опасной отметки может достигнуть уровень воды только на реке Шиш возле села Вассис, – рассказала Криворучко.

В ближайшее время в Омской области будет наблюдаться неустойчивая погода. 11 и 12 апреля при прояснении температура может пускаться до –11 градусов, при этом днем будет стабильно плюсовая температура. Однако уже 14 и 15 апреля в регионе потеплеет до +13 градусов, на юге региона – до +17 градусов.

В апреле, по прогнозам синоптиков, температура и количество осадков будет около нормы.