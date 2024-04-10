Больше всего увеличился доход у операторов производственной линии.

Больше всего увеличился доход у операторов производственной линии.

В прошлом месяце в Омской области зарплата сотрудников, работающих в сфере производства, выросла на 7 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом заявили эксперты «Зарплаты.ру».

Больше всего увеличился доход у операторов производственной линии (+12 % – до 44 тыс. рублей), мастеров участка (+15 % – до 47,5 тыс. рублей), начальников производства (+30 % – до 70 тыс. рублей) и инженеров-конструкторов (+6 % – до 50 тыс. рублей).

По информации экспертов, за год у работников производственной сферы значительно увеличились и зарплатные ожидания.