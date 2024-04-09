Омск-Информ
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·Общество

Мероприятие должно было пройти 19 апреля на «Красной звезде». Однако организаторы приняли решение отменить его.

В Омске отменили «Супердискотеку 90-х», которая должна была пройти 19 апреля в спорткомплексе «Красная звезда». Как сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях, такое решение приняли из-за террористических угроз.

– Омск, важные новости! В связи с неблагоприятной обстановкой для проведения массовых мероприятий, вызванной террористическими угрозами, мы вынуждены отменить «Супердискотеку 90-х», запланированную на 19 апреля. Все купленные билеты подлежат возврату, – сообщили организаторы.

На мероприятии должны были выступить группа «Кар-Мэн», Юлия Волкова, «Мальчишник», «Акула», «Отпетые Мошенники» и другие.

·Общество

Мероприятие должно было пройти 19 апреля на «Красной звезде». Однако организаторы приняли решение отменить его.

В Омске отменили «Супердискотеку 90-х», которая должна была пройти 19 апреля в спорткомплексе «Красная звезда». Как сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях, такое решение приняли из-за террористических угроз.

– Омск, важные новости! В связи с неблагоприятной обстановкой для проведения массовых мероприятий, вызванной террористическими угрозами, мы вынуждены отменить «Супердискотеку 90-х», запланированную на 19 апреля. Все купленные билеты подлежат возврату, – сообщили организаторы.

На мероприятии должны были выступить группа «Кар-Мэн», Юлия Волкова, «Мальчишник», «Акула», «Отпетые Мошенники» и другие.