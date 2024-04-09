Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

За последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев. 
Федеральный оперштаб представил новые данные о заболеваемости коронавирусом в Омской области. Так, за последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев. 
За неделю от коронавируса вылечился 191 житель региона, летальных случаев не было зарегистрировано.
Отметим, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Омской области объявлен до 31 мая.
·Общество

За последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев. 
Федеральный оперштаб представил новые данные о заболеваемости коронавирусом в Омской области. Так, за последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев. 
За неделю от коронавируса вылечился 191 житель региона, летальных случаев не было зарегистрировано.
Отметим, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Омской области объявлен до 31 мая.