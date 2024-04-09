За последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев.

За последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев.

Федеральный оперштаб представил новые данные о заболеваемости коронавирусом в Омской области. Так, за последнюю неделю вирусом заразились 156 жителей региона, в то время как на предыдущей неделе этот показатель был выше – 216 случаев.

За неделю от коронавируса вылечился 191 житель региона, летальных случаев не было зарегистрировано.

Отметим, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Омской области объявлен до 31 мая.