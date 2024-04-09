Карантин по бешенству был введен несколько месяцев назад в Любинском и Тевризском районах. Теперь его отменили.

Карантин по бешенству был введен несколько месяцев назад в Любинском и Тевризском районах. Теперь его отменили.

В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал Дмитрий Ушаков, который сейчас исполняет обязанности губернатора.

Так, в Тевризском районе карантин действовал еще с 23 декабря прошлого года. До этого в селе Бакшеево нашли бешеную лису.

А в Любинском районе карантин был введен 9 февраля после того, как в селе Любино-Малороссы поймали зараженную собаку.