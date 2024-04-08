«Зеленый остров» и Иртышская набережная явно нуждаются в уборке, а в Советский парк лучше надевать резиновые сапоги.

«Зеленый остров» и Иртышская набережная явно нуждаются в уборке, а в Советский парк лучше надевать резиновые сапоги.

Омск почти очистился от снега. Неделю назад синоптики сообщили об окончании климатической зимы, однако кое-где еще остаются небольшие сугробы, лужи и грязь. Корреспондент «Омск-информа» выяснил, как выглядят после зимы главные парки города: парк 30-летия ВЛКСМ, парк Победы, «Зеленый остров» и Советский парк. Также заглянули на Иртышскую набережную, где традиционно любят гулять омичи.

Горы мусора

Снег в парке имени 30-летия ВЛКСМ почти растаял. Заасфальтированные пешеходные дорожки уже высохли, чего не скажешь о тропинках между деревьями, где омичи привыкли гулять с собаками. Здесь еще остаются сырые участки.

После зимы в парке остался мусор, который сейчас убирают: кое-где стоят наполненные мешки.

На территории также можно заметить рабочих на мини-тракторах и с портативными метлами, которыми сдувают пыль и мелкий мусор с пешеходных дорожек.

Граздо больше нуждается в уборке Иртышская набережная. Газоны и лестницы от памятника Бухгольцу до Ленинградского моста завалены мусором: бутылками, жестяными банками, кофейными стаканчиками, обертками от сладостей и пачками от чипсов. Кто-то опрокинул урну на лестнице, где только прошлой осенью провели ремонт, установили стулья и столешницы.

На стенах смотровой площадки снова появились граффити. Прошлой весной сотрудники Управления дорожного хозяйства и благойстройства отмыли гранит и просили омичей больше его не портить, но вандализм искоренить не удалось.

– От обработки химическими средствами, а иначе эти художества не вывести, покрытия теряют первоначальный вид, тускнеют, меняют цвет, – заявляли ранее в мэрии.

Горы грязного снега с мусором, заслоняющие Иртыш, сохранились на набережной около Омской крепости. Здесь же после зимы начала крошиться плитка, которой выложены тротуары и велодорожка.

Напомним, сегодня, 8 апреля, в Омске стартовал месячник по санитарной очистке и благойстройству. До 5 мая планируется проводить средники и субботники для уборки мусора. Иртышская набережная точно должна попасть в поле зрения городских властей.

Стройка на «Зеленом острове»

Завален мусором и парк «Зеленый остров», хотя и в гораздо меньших масштабах, чем набережная. Самый грязный участок тянется вдоль забора, за которым устанавливают новые аттракционы расширяющегося парка «Вокруг света».

Некоторые аттракционы списали и отвезли на площадку для сбора мусора. В прошлом году на «Зеленом острове» завершилось благоустройство, которое шло три года. За это время в парке отремонтировали лестницы, проложили новые дорожки для пешеходов и велосипедистов, установили 157 новых скамеек, 129 урн, 228 фонарей, обустроили 24 велопарковки и высадили 300 деревьев. Однако и сейчас некоторые части парка выглядят так, словно там продолжаются работы. В парке начали разбирать деревянную горку. Рядом также демонтируют одно из заведений.

А вот в Воскресенском сквере еще не убрали ограждение катка. Лед там давно растаял, а металлические конструкции остались. Однако на территории сквера недавно провели уборку мусора, о чем свидетельствуют наполненные мешки.

Чисто – в парке Победы и Советском парке Самым чистым из всех оказался парк Победы на Левобережье. Его благоустроенная часть очистилась от снега и высохла, только на входе разлилась большая, но неглубокая лужа. А вот если сойти с плитки, то под ногами окажется грязь, а кое-где и вода, покрытая тонкой коркой льда. Пережить зиму без повреждений не удалось только стендам в парке. В Советском парке мусор тоже успели убрать. Однако высохнуть успел далеко не весь парк.

В некоторых местах висят предупреждения о запрете прохода и опасных спусках. Часть территории, что ближе к Иртышу, затоплена.

Несмотря на похолодание, во всех омских парках можно встретить играющих детей, омичей, гуляющих с собаками, пенсионеров и бегунов.

По данным синоптиков, хмурая погода сохранится в городе до конца рабочей недели, но выходные ожидаются теплые. В субботу и воскресенье температура воздуха будет подниматься до 10–11 градусов. Гулять в парках уже можно, но лучше выбрать обувь попроще. Оптимально – резиновые сапоги.