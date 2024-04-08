Это на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В консолидированный бюджет Омской области в этом году поступило 26 млрд рублей. Это на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Прирост платежей обеспечен по налогу на доходы физических лиц на 29,2 %, акцизам на 16,3 %, налогу на имущество на 9,1 %, земельному налогу на 30,4 %, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 18,2 %, – рассказали в УФНС по Омской области.

Большая часть поступлений – налоги на доходы физических лиц (35 %), налоги на прибыль (27 %) и имущественные налоги (10 %).