Омичам предложат работу в сфере образования, промышленности и здравоохранения. Все это произойдет на ярмарке трудоустройства 12 апреля.

Омичам предложат работу в сфере образования, промышленности и здравоохранения. Все это произойдет на ярмарке трудоустройства 12 апреля.

12 апреля в Омске в Конгресс-холле на улице 70 лет Октября стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Начнется мероприятие в 10 часов. Тысяча ведущих омских работодателей представят омичам свои вакансии.

В этом году, который объявлен в стране Годом семьи, организаторы приглашают омичей посетить ярмарку всей семьей. Мероприятие будет разбито по трем направлениям – «Учись в Омске», «Работай в Омске» и «Развивайся в Омске».

– В рамках направления «Учись в Омске» мы предложим соискателям поучаствовать и оценить марафон профессий. Кроме того, пройдут мастер-классы от 7 ведущих омских колледжей. Самым крупным направлением станет «Работай в Омске». Там представят большое количество соискателей и работодателей. В этом году уже сейчас заявилось на участие в ярмарке более 1070 работодателей. «Развивайте в Омске» – здесь будут профориентанционные мероприятия для школьников и взрослых, – рассказала замминистра труда и социального развития Ирина Варнавская.

Всего омичам представят более 10 тыс. вакансий. Больше всего вакансий будут открыты в сфере образования – 1500 и агропромышленного комплекса – более 1 тыс. По словам Варнавской, самыми востребованными остаются вакансии рабочих, слесарей, токарей, продавцов, инженеров, учителей и врачей.

Также свои вакансии представит и городская администрация и ее подразделения. Сейчас в «Тепловой компании» для омичей открыто 150 вакантных мест, в УДХБ – 264 вакансии. В Пассажирском предприятии № 8 есть 240 рабочих мест, а в городском МП «Электрический транспорт» – 412. Больше всего нужны водители, кондукторы, слесари, рабочие, трактористы и машинисты.

– Мы готовы сегодня заключать трудовые договоры с женщинами. Мы готовы помогать им в обучении, получении прав. И надеемся, что на самом деле женщин – водителей трамваев, троллейбусов и автобусов в ближайшее время станет больше, – высказалась заместитель мэра города Инна Елецкая.

Кроме того, на ярмарке представят работу для несовершеннолетних омичей. Для них открыты 1712 вакансий.

Как отметил начальник управления оборонной промышленности и машиностроения департамента промышленности министерства промышленности и научно-технического развития региона Денис Гребенюк, площадка помогает собрать большое количество предприятий. На ярмарку можно привлечь не только безработных, но и студентов, поэтому работодатели могут принять на работу омичей с разным опытом.

Отметим, что мероприятие продлится до 15:00 часов. В течение месяца организаторы будут делать анализ трудоустройства по итогам ярмарки вакансий. Первый срез появится уже в конце дня.