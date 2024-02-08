Нехватка водителей в пассажирских предприятиях города превышает уже 20 %. Сократить этот дефицит планируется с помощью роста зарплаты.

Нехватка водителей в пассажирских предприятиях города превышает уже 20 %. Сократить этот дефицит планируется с помощью роста зарплаты.

В Омске состоится очередная ярмарка вакансий. На площадке кадрового центра «Работа России» (ул. Тарская, 11) будут представлены такие работодатели, как ОНИИП, Росгвардия, РЖД, «Газпромнефть-Снабжение», Почта России. Ожидается, что активность в поисках сотрудников проявят также кадровики муниципальных предприятий «Пассажирское предприятия № 8» и «Электрический транспорт». Дело в том, что, по данным мэрии, нехватка водителей в пассажирских предприятиях превышает уже 20 %. В городе не хватает больше полутора сотен водителей, из-за чего как минимум два десятка автобусов каждый день простаивают в боксах.

В региональном Минтруде подтвердили, что на ярмарке вакансий специалисты кадрового центра «Работа России» будут активно вести набор соискателей (мужчин и женщин) на должность «водитель автобуса» и «водитель троллейбуса».

Работникам готовы предложить заработную плату от 60 тыс. рублей, официальное трудоустройство и полный социальный пакет, бесплатное обучение с гарантией трудоустройства, оплачиваемую стажировку, сменный график и доставку до места работы транспортом предприятия, а также досрочное назначение пенсии. Кроме того, консультанты отдела профориентации помогут при необходимости всем желающим на месте составить резюме, а специалисты отдела обучения проконсультируют об актуальных возможностях обучения или переобучения.

Ярмарка вакансий начнет свою работу 9 февраля в 11:00. Вход свободный.