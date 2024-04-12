В ярмарке трудоустройства приняли участие более тысячи работодателей, предложивших соискателям порядка 10,7 тыс. самых разнообразных вакансий.

В ярмарке трудоустройства приняли участие более тысячи работодателей, предложивших соискателям порядка 10,7 тыс. самых разнообразных вакансий.

В пятницу, 12 апреля, в омском Конгресс-холле стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии, непосредственным организатором которого стал Минтруд Омской области, приняли участие более 1 тыс. предприятий и организаций региона. Работодатели представили порядка 10,7 тыс. вакансий.

– Не случайно в нашей стране по инициативе президента разрабатывается и с 2025 года начнет работать новый нацпроект «Кадры». В приоритете сегодня люди, которые придут работать на производство, будут творить и созидать. В нашем Омском регионе есть много хороших возможностей трудоустроиться и проявить себя, – отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

По его наблюдениям, наличие в регионе большого количества престижных хорошо оплачиваемых рабочих мест помогает решать такую острую проблему, как отток населения, актуальную и для областного центра, и для сельских районов региона. Именно поэтому среди предлагаемых рабочих мест более 2,4 тыс. организованы на крупных промышленных предприятиях Омска, почти 800 – на предприятиях транспорта и ЖКХ, свыше тысячи – в агропромышленном секторе.

В этом году работа ярмарки была организована по трем основным трекам: «Учись в Омске», «Работай в Омске» и «Развивайся в Омске». В их рамках был, в частности, представлен марафон образовательных программ профессиональных учебных заведений региона. Всего в Конгресс-холле работали более 30 консультационных, отраслевых и диалоговых площадок. Соискатели вакансий могли получить советы по поводу желаемой работы у консультантов службы занятости, а также непосредственно пообщаться с кадровиками промышленных предприятий.

– На сегодняшний день на нашем предприятии 42 вакансии, из них 25 – это совершенно новые штатные единицы. Завод расширяется, у нас строится новый цех, и туда нужны специалисты. Набираем как инженеров, так представителей рабочих специальностей. Рассчитываем, что участие в ярмарке вакансий поможет закрыть наши потребности, ведь такие мероприятия – это хороший способ привлечения внимания к предприятию, – пояснила начальник отдела кадров завода «Сибгазстройдеталь» Ольга Хорошавина.

Особенностью апрельской ярмарки вакансий стало наличие на ней специальной площадки «Работа для Героев», предлагающей трудоустройство ветеранам СВО и членам их семей.

– Мы создали для ветеранов специальный банк вакансий, и касаются они не только силовых структур и предприятий ОПК. Работодателям, которые готовы трудоустраивать бывших фронтовиков, предоставляются государственные льготы, и в том числе по этой причине они заинтересованы в приеме ветеранов на работу. Наша задача – подобрать для каждого обратившегося к нам человека такое место работы, которое будет сответвовать его образованию, профессиональному опыту и ожиданиям, – специалист отдела профессиональной ориентации и карьерного консультирования Центра занятости «Работа России» Юлия Батаева.

Добавим, что очередной, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Омске в июне, и по совокупности двух этапов в регионе, вероятно, будет поставлен рекорд как по числу представленных вакансий, так и по количеству участников-соискателей. Ярмарка уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для профориентации и трудоустройства. В прошлом году ее посетили более 19 тыс. жителей региона, и почти 7,7 тыс. из них (40 % от общего числа участников) заключили трудовые договоры после завершения мероприятия.