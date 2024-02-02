При поддержке службы занятости молодые специалисты могут получить первый опыт реальной работы по специальности, востребованный у работодателей.

При поддержке службы занятости молодые специалисты могут получить первый опыт реальной работы по специальности, востребованный у работодателей.

С трудностями при трудоустройстве сталкиваются многие выпускники учебных заведений, ведь работодатели предпочитают брать на работу сотрудников с опытом. В Омской области решить проблему молодым людям помогают специалисты службы занятости. Выпускники, которым в течение года по окончании учебного заведения не удалось найти подходящую работу, могут пройти оплачиваемую стажировку в организациях региона. Работодатель заключает с начинающим специалистом трудовой договор, и под руководством наставника молодой сотрудник около трех месяцев обучается азам профессии.

– Стажер получает заработную плату в размере не меньше минимальной оплаты труда, а оплата труда наставника составляет одну шестую часть МРОТ. Эти расходы компенсирует работодателю центр занятости населения из областного бюджета. В 2024 году пройти адаптацию на рынке труда и повысить таким образом свои компетенции молодые специалисты могут в сферах образования и здравоохранения, коммунальных и социальных услуг, на государственной службе, а также на производственных предприятиях. По вопросам участия в программе стажировки выпускников проконсультируют в любом центре занятости Омской области, – пояснила заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Ольга Базюк.

По данным Минтруда, 60 % прошедших такую практику успешно продолжают свою трудовую деятельность у этого же или другого работодателя. Одной из участниц программы содействия трудоустройству молодежи стала 20-летняя Кристина Захаренко. Летом девушка окончила Омский юридический колледж по специальности «Право и судебное администрирование», а в декабре обратилась в центр занятости, поскольку самостоятельный поиск работы не увенчался успехом. Карьерные специалисты нашли для соискательницы вакансию, соответствующую ее компетенциям, и предложили пройти стажировку на первом рабочем месте. Им стал многофункциональный центр Знаменского района. Карьерный старт Кристины состоялся в должности специалиста клиентской службы.

– Мы не боимся принимать в свой коллектив выпускников, потому что готовы вкладываться в обучение своих сотрудников. В нашем центре есть кому поделиться профессиональным опытом и навыками. Отрадно, что наша молодежь, окончив учебное заведение, остается трудиться дома, возвращается в район, – отметила руководитель многофункционального центра Знаменского района Елена Хвиневич.

За содействием в организации стажировки омичи могут обращаться в кадровые центры и центры занятости Омской области. Получить подробную информацию можно по телефону горячей линии: 8-800- 101-92-02.