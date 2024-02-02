В 2024 году курсы профессиональной переподготовки смогут пройти свыше 1,7 тыс. временно безработных жителей региона.

В 2024 году курсы профессиональной переподготовки смогут пройти свыше 1,7 тыс. временно безработных жителей региона.

В Омской области временно безработных обучают востребованным на рынке труда профессиям. Пройти курсы переподготовки можно, обратившись в центр занятости по месту жительства. Как сообщили в омской службе занятости, новые навыки безработные соискатели осваивают за счет средств регионального бюджета. Перечень образовательных программ насчитывает свыше 50 различных курсов.

– По направлению центра занятости профессию получают соискатели без какого-либо образования, а также те безработные, которые хотят поменять свою специальность. Современный рынок труда требует постоянного освоения новых компетенций. Переподготовка по актуальным направлениям расширяет возможности трудоустройства в долгосрочной перспективе, – сообщила начальник отдела профессионального обучения центра занятости Омска и Омского района Юлия Красова.

Популярностью у жителей региона пользуются следующие профессии: водитель погрузчика, водитель транспортных средств, электромонтер, оператор котельной, оператор станков с программным управлением, сварщик, стропальщик, пекарь/кондитер, швея и другие. В качестве нового направления деятельности часто выбираются такие программы, как «1С: Предприятие», «Сметное дело», «Водитель категории Д», «Сестринское дело». Обучение проходит в очном формате и занимает от двух недель до трех месяцев. Выплата пособия по безработице в это время продолжается. По завершении курса слушатели проходят итоговую аттестацию, получают документ об образовании и могут приступить к новому виду деятельности.

Одной из тех, чья жизнь изменилась в лучшую сторону, стала Оксана Обертас из Русской Поляны. После 26 лет работы медицинской сестрой она открыла собственное дело и стала популярным среди земляков мастером по массажу.

– По семейным обстоятельствам мне потребовался скользящий график работы, поэтому я решилась на изменения. Мысли об организации собственного дела были еще раньше, а теперь стала рассматривать эту перспективу всерьез. Уволившись с работы, я обратилась в центр занятости. Карьерный консультант провел со мной профдиагностику. Результаты теста подтвердили правильность моего выбора, – рассказала женщина.

Добавим, что, по данным министерства труда и социального развития Омской области, свыше 76 % безработных, завершивших обучение в службе занятости в 2023 году, успешно трудоустроились.