Омск-Информ
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·Общество

Головной убор обладает функциями подсветки и движения. Торги начинались от суммы в 35 тыс. рублей.

На официальном сайте «Авангарда» продолжается аукцион. Уникальным предложением торгов стал шлем Железного человека, в котором капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов провел в прошлом году матч звезд КХЛ.

В описании лота сообщается, что шлем Железного человека обладает функциями подсветки и движения. А в свете того, что Шарипзянова вызвали в сборную России, ценность артефакта растет.

Торги начинались с суммы 35 тыс. рублей. Шаг аукциона составлял 500 рублей. На данный момент стоимость шлема выросла до 107 тыс. рублей. У фанатов команды есть еще день, чтобы попытаться перебить эту сумму – аукцион завершится 8 апреля.

1086
·Общество

Головной убор обладает функциями подсветки и движения. Торги начинались от суммы в 35 тыс. рублей.

На официальном сайте «Авангарда» продолжается аукцион. Уникальным предложением торгов стал шлем Железного человека, в котором капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов провел в прошлом году матч звезд КХЛ.

В описании лота сообщается, что шлем Железного человека обладает функциями подсветки и движения. А в свете того, что Шарипзянова вызвали в сборную России, ценность артефакта растет.

Торги начинались с суммы 35 тыс. рублей. Шаг аукциона составлял 500 рублей. На данный момент стоимость шлема выросла до 107 тыс. рублей. У фанатов команды есть еще день, чтобы попытаться перебить эту сумму – аукцион завершится 8 апреля.

1086