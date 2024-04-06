Бывший нападающий «Авангарда» вспомнил, как в первый раз стал на коньки. А теперь он решил двигаться дальше.

Бывший нападающий «Авангарда» вспомнил, как в первый раз стал на коньки. А теперь он решил двигаться дальше.

Нападающий Глеб Трикозов, с которым вчера «Авангард» расторг контракт, тепло попрощался с командой и болельщиками.

– Омск, спасибо за всё! История длиною в 15 лет подошла к концу. В 5 лет я первый раз встал на коньки и надел майку с эмблемой своего родного клуба и по сей день представлял только его. Турниры, кубки, медали, личные награды – все это было благодаря «Авангарду» и в «Авангарде». Пришло время двигаться дальше. Я благодарю всех причастных к моему становлению как профессионального игрока: родных и близких, команду, тренеров, руководство, болельщиков. Омск навсегда в сердце! Еще увидимся! – написал Трикозов в одной из соцсетей.

Молодой хоккеист намерен попробовать свои силы в Северной Америке и пробиться в основной состав «Каролины».