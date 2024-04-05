Омск-Информ
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·Спорт

Однако спортивные права на Глеба Трикозова остаются закрепленными за омским клубом.

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с нападающим Глебом Трикозовым. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

– Между ХК «Авангард» и нападающим Глебом Трикозовым достигнуто соглашение о расторжении контракта. Спортивные права на игрока остаются закрепленными за нашим клубом. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере, – добавили в ХК «Авангард».

Трикозов является воспитанником омского «Авангарда». В сезоне 2020/2021 дебютировал за команду МХЛ «Омские Ястребы», со следующего сезона стал также выступать в ВХЛ за «Омские Крылья». В декабре 2022 года в домашней игре против «Салавата Юлаева» дебютировал за «Авангард» в КХЛ.

·Спорт

Однако спортивные права на Глеба Трикозова остаются закрепленными за омским клубом.

Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с нападающим Глебом Трикозовым. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

– Между ХК «Авангард» и нападающим Глебом Трикозовым достигнуто соглашение о расторжении контракта. Спортивные права на игрока остаются закрепленными за нашим клубом. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере, – добавили в ХК «Авангард».

Трикозов является воспитанником омского «Авангарда». В сезоне 2020/2021 дебютировал за команду МХЛ «Омские Ястребы», со следующего сезона стал также выступать в ВХЛ за «Омские Крылья». В декабре 2022 года в домашней игре против «Салавата Юлаева» дебютировал за «Авангард» в КХЛ.