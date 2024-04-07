Соглашение новичка рассчитано на три года. По нему форвард сможет получать 775 тыс. долларов в год.

Соглашение новичка рассчитано на три года. По нему форвард сможет получать 775 тыс. долларов в год.

Нападающий Глеб Трикозов, с которым «Авангард» на днях расторг контракт, подписал трехлетнее соглашение новичка с клубом НХЛ, «Каролиной» из Северной Америки. Оно вступит в силу с сезона 2024/25. Об этом в соцсетях сообщил агент хоккеистта Дэн Мильштейн.

19-летний Трикозов является воспитанником омского «Авангарда», он дебютировал в КХЛ в 2022 году. В сезоне-2023/24 он провел за клуб лишь две игры в регулярном чемпионате КХЛ, но набрал 21 (11+10) очков в 39 играх за «Омские Крылья» в ВХЛ. После расторжения контракта с омским клубом нападающий тепло попрощался.